Il Genoa in Coppa ritrova il successo con l’Empoli finisce 3-1

Ilsecoloxix.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grifone non tradisce, si guadagna con pieno merito la qualificazione agli ottavi, dove a dicembre troverà l'Atalanta, grazie a un 3-1 rifilato a un Empoli presentatosi al Ferraris imbottito di riserve. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

