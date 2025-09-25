Il Genoa in Coppa ritrova il successo con l’Empoli finisce 3-1
Il Grifone non tradisce, si guadagna con pieno merito la qualificazione agli ottavi, dove a dicembre troverà l'Atalanta, grazie a un 3-1 rifilato a un Empoli presentatosi al Ferraris imbottito di riserve. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: genoa - coppa
Coppa Italia, il Genoa batte 3-1 l'Empoli e va agli ottavi - 1 con la punizione di Saporiti, i rossoblù hanno pareggiato con Frendrup per poi piazzare i colpi vincenti con Marcandalli ed Ekhator ... Si legge su msn.com
Il Genoa ribalta l'Empoli e accede agli ottavi di Coppa Italia: 3-1 - Il Genoa ribalta l'Empoli al "Ferraris" e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta dell'ex Ivan Juric. Secondo firenzeviola.it