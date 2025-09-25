Il gatto può mangiare la zucca? Dosi benefici e come darla al micio

La zucca è un ortaggio sicuro per i gatti se offerta con moderazione e con le modalità corrette. Può favorire la digestione grazie all'alto contenuto di fibre e le poche calorie la rendono adatta ai mici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

