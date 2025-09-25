Il futuro dell’ex Magneti Marelli Sei mesi per abbattere l’edificio Poi lo studentato da 1.100 letti
Ci vorranno sei mesi per demolire e poi smaltire le macerie di un simbolo della Sesto industriale: l’ex palazzo direzionale della storica Magneti Marelli (già Ercole Marelli). Dismesso ormai da oltre un decennio, l’edificio era già stato stato la sede di Impregilo e aveva già cambiato pelle con l’operazione degli anni Ottanta firmata dall’architetto Giancarlo Marzorati, che lo aveva rivestito di vetri e specchi, facendone il totem della città moderna insieme alle due torri che ancora oggi si alzano a Marelli. Le operazioni di smantellamento sono iniziate a metà agosto: la parte retrostante del maxi complesso, che si staglia su un intero isolato, è già stata demolita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: futuro - magneti
Sereco Srl. . Non tocca terra, vola sul ferro! Il Maglev è il treno più veloce del mondo: 600 km/h sospeso solo dal magnetismo. Ma senza le sue rotaie d’acciaio, questa magia non esisterebbe. Il futuro corre sopra il metallo. #Maglev #Acciaio #Tecnologia #I - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro dell’ex Magneti Marelli. Sei mesi per abbattere l’edificio. Poi lo studentato da 1.100 letti - Il simbolo della Sesto della fabbriche era abbandonato da oltre un decennio. Da msn.com
Magneti Marelli, l’allarme dell’on. Cecchetti: “A Corbetta in gioco il futuro di 900 famiglie” - Crisi Magneti Marelli: Cecchetti (Lega) presenta interrogazione parlamentare per il futuro dei lavoratori di Corbetta. Si legge su cronacaossona.com