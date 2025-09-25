Nei giorni scorsi il Nobu Old Park Lane di Londra ha ospitato il convegno ‘ Health & Longevity, Focus on the future of medicine ’, dedicato al futuro della medicina e alla longevità. Tra i relatori anche Lucia Magnani, ad di Terme di Castrocaro, Grand Hotel e della health clinic che porta il suo nome: la manager ha introdotto i presenti a Long Life Formula®, metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo, accendendo i riflettori su Castrocaro Terme, sempre più posizionato come terra del buon vivere e dell’ospitalità. L’appuntamento, promosso da Quadrivio Group, Silver Economy Fund in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Londra, ha riunito esponenti del mondo istituzionale e dell’investimento per discutere di opportunità e scenari legati all’allungamento dell’aspettativa di vita in salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della medicina, Magnani tra i relatori al convegno di Londra