Continuano a ritmo serrato le ricerche dell’uomo sospettato di avere accoltellato la compagna domenica scorsa a Boffalora Sopra Ticino. Le indagini per individuarlo dopo la fuga erano state attivate da subito puntando soprattutto sulle celle telefoniche, per individuarne gli spostamenti. Ma il cellulare è sempre risultato spento e la batteria staccata, così da non poterlo geolocalizzare. L’ultima localizzazione lo indicava ancora nell’area boffalorese. Anche la macchina che il presunto assassino aveva utilizzato per scappare, da domenica mattina non è più passata sotto i varchi che sorvegliano gli ingressi in paese né è stata rintracciata da nessuna parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fuggitivo non è passato dai varchi