Varanasi, 25 settembre 2025 – Il cambiamento climatico non risparmia nemmeno il fiume Gange: una delle risorse idriche più vitali della Terra si sta infatti prosciugando a una velocità senza precedenti. Lungo la bellezza di 2.250 km e fondamentale per la vita di circa 600 milioni di persone in India e nei Paesi limitrofi, il corso d’acqua sta attraversando la peggior siccità nel corso degli ultimi 1.300 anni. Sempre meno acqua. L’allarme sullo stato del Gange arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) e condotta da un team di esperti dell’Indian Institute of Technology di Gandhinagar e dell’Università dell’Arizona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il fiume Gange si sta prosciugando a tempo di record