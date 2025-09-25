Il film maledetto dietro di lui una scia di morte | sono tutti terrorizzati

Quello di cui vi parleremo oggi è considerato come un vero e proprio film maledetto, dal momento che dopo la sua messa in onda, si sono verificati degli episodi drammatici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli. I film horror non sono adatti a tutti gli amanti del cinema, dal momento che possono avere un forte impatto sugli ascoltatori, sino ad arrivare a terrorizzarli. In alcuni casi, tuttavia, anche gli attori hanno avuto delle conseguenze ben più gravi dopo aver girato determinate pellicole, come nel caso che vi racconteremo oggi. Poltergeist – Demoniache presenze, è considerato un film maledetto, e si tratta di un horror statunitense che risale al lontano 1982. 🔗 Leggi su Game-experience.it

