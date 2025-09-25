Il Film Festival premia Amelio Lucca città bellissima qui mi sento come a casa
La quarta giornata del Lucca Film Festival ha nuovamente avuto come protagonista Gianni Amelio, tornato sotto i riflettori dopo il premio alla carriera ricevuto al cinema Astra martedì sera. Il regista, tra i più apprezzati del panorama italiano e internazionale, è stato accolto ieri mattina al Cinema Centrale, dove ha incontrato la stampa e successivamente ha tenuto una masterclass gremita di studenti, preceduta dalla proiezione del film " Il signore delle formiche ". Davanti ai giornalisti, Amelio non ha nascosto il proprio legame con la città: "A Lucca sono come a casa - ha rivelato - È la quarta volta che presento qui un mio film e ogni volta sento l’abbraccio caloroso del pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
