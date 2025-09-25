Il film di oggi di Matteo Fantozzi | È morta una leggenda del cinema italiano

“È morta una leggenda del cinema italiano”, per questo il film di oggi di Matteo Fantozzi viene indirizzato su quei binari per celebrare una donna straordinaria che non dimenticheremo. Oggi vogliamo raccontarvi, da più vicino, un film che ha fatto la storia del cinema italiano e che serve anche a ricordare e celebrare l’immensa Claudia Cardinale scomparsa alcuni giorni fa. (TvPlay.it) Il titolo del film è “Il Gattopardo” di Luchino Visconti tratto dal romanzo di Tomasi da Lampedusa. Il film può essere riassunto con la seguente frase “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

