Nel panorama dell’animazione digitale, un nuovo film in uscita su Netflix si distingue per la sua originalità e per l’approccio innovativo nel rappresentare il mondo dei sogni. In Your Dreams nasce dalla creatività di ex dipendenti di Pixar, portando una narrazione che esplora il subconscio attraverso un’avventura fantastica. Questo progetto, prodotto da Kuku Studios, si propone di offrire uno sguardo inedito sul regno onirico, mescolando emozioni autentiche con elementi di fantasia. una narrazione che porta i sogni sul grande schermo. trama e protagonisti principali. La pellicola segue le vicende di Stevie e suo fratello Elliot mentre attraversano il mondo dei loro sogni per trovare il Sandman e realizzare il loro desiderio più profondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il film animato ambizioso di netflix dai creativi di pixar