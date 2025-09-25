Il figlio di Prisco | Berlusconi andò da lui per comprare l' Inter Quel doppio senso con Mina

Luigi Maria Prisco racconta il padre Peppino, avvocato dell'Inter e vicepresidente dal 1963 al 2001: "Il presidente Fraizzoli gli disse no due volte. Le sue battute? Le migliori non si possono raccontare. Aveva tempra: per questo si salvò nella ritirata degli Alpini dalla Russia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il figlio di Prisco: "Berlusconi andò da lui per comprare l'Inter. Quel doppio senso con Mina..."

