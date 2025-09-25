Il Festival Serenissime Dimore nel padovano

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici concerti tra il 4 e il 26 ottobre, nelle Ville Venete e in luoghi identitari delle comunità: è il Festival Serenissime Dimore, nuova rassegna realizzata da Asolo Musica – Veneto Musica con la direzione artistica di Vincenzo De Vivo, che propone anche tre appuntamenti in provincia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - serenissime

Il "Settecento veneziano" del Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo

Il Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo con il violoncellista Francesco Galligioni

Il Festival Serenissime Dimore nel padovano - Al Duomo di Este (11 ottobre) e a Villa Rosa di Teolo (12 e 18 ottobre) la musica torna a vivere nei luoghi per cui è stata pensata. Secondo padovaoggi.it

festival serenissime dimore padovanoIl "Settecento veneziano" del Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo - Riportare la musica domestica nelle dimore storiche: è lo spirito del Festival Serenissime Dimore, che domenica 12 ottobre alle ore 11 entra a Villa Rosa di Tramonte di Teolo con il concerto “Settecen ... Lo riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Serenissime Dimore Padovano