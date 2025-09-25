Il Festival Serenissime Dimore nel padovano

Quindici concerti tra il 4 e il 26 ottobre, nelle Ville Venete e in luoghi identitari delle comunità: è il Festival Serenissime Dimore, nuova rassegna realizzata da Asolo Musica – Veneto Musica con la direzione artistica di Vincenzo De Vivo, che propone anche tre appuntamenti in provincia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: festival - serenissime

Il "Settecento veneziano" del Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo

Il Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo con il violoncellista Francesco Galligioni

La Chiesa di Ognissanti a Venezia sarà uno dei luoghi protagonisti del Festival delle Idee, il prossimo 4 ottobre in compagnia di Antonio Spadaro. ? 04 ottobre 2025 alle 16:00 Chiesa di Ognissanti, Venezia ? Ingresso GRATUITO con prenotazione su fe - facebook.com Vai su Facebook

Il Festival Serenissime Dimore nel padovano - Al Duomo di Este (11 ottobre) e a Villa Rosa di Teolo (12 e 18 ottobre) la musica torna a vivere nei luoghi per cui è stata pensata. Secondo padovaoggi.it

Il "Settecento veneziano" del Festival Serenissime Dimore a Villa Rosa di Teolo - Riportare la musica domestica nelle dimore storiche: è lo spirito del Festival Serenissime Dimore, che domenica 12 ottobre alle ore 11 entra a Villa Rosa di Tramonte di Teolo con il concerto “Settecen ... Lo riporta padovaoggi.it