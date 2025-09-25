Il festival Quartieri dell' arte omaggia Michelangelo e Pasolini

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo e la sua provincia presentano la ventinovesima edizione del festivalQuartieri dell'Arte” che omaggia le figure di Michelangelo Buonarroti e Pier Paolo Pasolini. Drammaturghi e registi, emergenti e affermati, animano il festival dal 27 settembre al 4 novembre con un ricco programma di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - quartieri

Napoli Fringe Festival, Akerusia Danza porta in scena “That Day” nel cuore dei Quartieri Spagnoli

Milano è Viva nei Quartieri 2025. Otto Festival per otto Municipi. E il sogno della partecipazione

Alla scoperta della periferia. Nasce il ‘Fora festival’ che racconta i primi quartieri oltre le Mura

Il Festival Prima Scena omaggia Scarfiotti. A Potenza Picena un murale per lo scenografo - Tra le iniziative del Festival Prima Scena, è stata anche realizzata in via Umberto I a Potenza Picena l’opera site- Scrive ilrestodelcarlino.it

Festival dell’Adriatico: Walter Sterbini omaggia Alex Baroni al Teatro Serpente Aureo - Nella suggestiva cornice del Teatro Serpente Aureo di Offida, uno dei gioielli architettonici del Piceno, si è svolta domenica scorsa la rassegna canora "Festival dell’Adriatico", un evento che ha ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Quartieri Arte Omaggia