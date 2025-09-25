Il festival Quartieri dell' arte omaggia Michelangelo e Pasolini
Viterbo e la sua provincia presentano la ventinovesima edizione del festival “Quartieri dell'Arte” che omaggia le figure di Michelangelo Buonarroti e Pier Paolo Pasolini. Drammaturghi e registi, emergenti e affermati, animano il festival dal 27 settembre al 4 novembre con un ricco programma di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
