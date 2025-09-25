Il festival diffuso del Parco Nazionale del Cilento | Mariella Nava in concerto

Tempo di lettura: 3 minuti “Week End al Parco”, il festival promosso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prosegue il suo percorso di valorizzazione culturale del territorio con il concerto di una artista e voce intensa del panorama musicale italiano. Il 26 settembre alle ore 21 con ingresso gratuito, Mariella Nava, autrice di tante canzoni indimenticabili e collaboratrice di artisti come Gianni Morandi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e molti altri, arriva in concerto a Laurino, uno dei borghi più antichi e suggestivi del Cilento. Ad accoglierla sarà il teatro cittadino, una piccola bomboniera immersa nel Parco Nazionale, pronta a riempirsi di musica ed emozioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

