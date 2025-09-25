Il festival diffuso del Parco Nazionale del Cilento | Mariella Nava in concerto

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “Week End al Parco”, il festival promosso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prosegue il suo percorso di valorizzazione culturale del territorio con il concerto di una artista e voce intensa del panorama musicale italiano.  Il 26 settembre alle ore 21 con ingresso gratuito, Mariella Nava, autrice di tante canzoni indimenticabili e collaboratrice di artisti come Gianni Morandi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e molti altri, arriva in concerto a Laurino, uno dei borghi più antichi e suggestivi del Cilento. Ad accoglierla sarà il teatro cittadino, una piccola bomboniera immersa nel Parco Nazionale, pronta a riempirsi di musica ed emozioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il festival diffuso del parco nazionale del cilento mariella nava in concerto

© Anteprima24.it - Il festival diffuso del Parco Nazionale del Cilento: Mariella Nava in concerto

In questa notizia si parla di: festival - diffuso

Terre In, al via il festival diffuso in Valtiberina

Terre in Festival 2025, nuovi appuntenti con il Teatro diffuso in Valtiberina

Da Seun Kuti a Marcello Veneziani, dalla Mole all'Anfiteatro romano. L'Adriatico Mediterraneo Festival 2025 è sempre più diffuso

festival diffuso parco nazionaleFestival dell’economia etica e solidale, 2ª edizione “I sogni in tasca” - “I sogni in tasca”: al via la seconda edizione del festival diffuso sull'economia solidale. Si legge su vicenzareport.it

festival diffuso parco nazionaleFestival del Parco di Monza 2025: oltre 100 eventi tra itinerari, spettacoli, laboratori e Junior Fest - Questo interrogativo è il fil rouge ideale che attraversa il programma dell’ottava edizione del Festival del Parco di Monza, in programma nei due weekend che vanno da ... Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Diffuso Parco Nazionale