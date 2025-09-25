La nostra città sta per vivere un fine settimana eccezionale con l’avvento del primo Ferrara Sport Festival e la sesta edizione di Sport Is Live Live “ricordando Fabio Falchetti”, giornata di sport paralimpico ed inclusione sociale, entra all’interno di questa spettacolare kermesse, e non poteva essere altrimenti visto l’importanza che lo sport paralimpico e inclusivo riveste sempre più all’interno della società, come dimostra il suo ruolo cardine del programma dei quattro giorni, come ribadito dall’assessore allo Sport Francesco Carità, che ha aperto la conferenza stampa di presentazione: "All’interno dello Sport Festival ci tengo in modo particolare a valorizzare questo evento in memoria di Fabio Falchetti che inaugureremo insieme al ministro Abodi nel pomeriggio di domani in Darsena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Ferrara Sport Festival scalda i motori. Domani evento in Darsena col ministro Abodi