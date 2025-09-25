Il farmaco originale commercializzato con il nome Yeztugo costa negli Stati Uniti circa 23.825 euro l' anno | è inaccessibile alla gran parte delle popolazioni vulnerabili
G inevra, 24 set. (askanews) – Unitaid e la fondazione americana Gates hanno annunciato che dal 2027 saranno disponibili versioni generiche del lenacapavir, un trattamento preventivo contro l’Hiv, al costo di circa 34 euro (40 dollari) l’anno in oltre cento Paesi a basso e medio reddito. Il farmaco originale, commercializzato da Gilead Sciences con il nome Yeztugo, costa negli Stati Uniti circa 23.825 euro l’anno, un prezzo inaccessibile alla gran parte delle popolazioni vulnerabili. Leggi anche › European Testing Week, la nuova mappa dove fare i test per HIV, epatiti e sifilide Aids, svolta storica con i generici del lenacapavir. 🔗 Leggi su Iodonna.it
