Il DualSense di God of War per il 20esimo anniversario è stato svelato con un trailer allo State of Play

Durante lo State of Play del 24 settembre, Sony ha svelato un nuovo controller speciale per PS5: il DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition, pensato per celebrare i due decenni della saga creata da Santa Monica Studio. Il design rende omaggio a Kratos, con la superficie grigio-cenere che richiama la sua pelle e la striscia rossa ispirata al suo celebre tatuaggio, elemento distintivo tanto nella saga greca quanto in quella norrena. Secondo Dela Longfish, Associate Art Director di Santa Monica Studio, il controller è stato progettato per incarnare uno dei simboli più riconoscibili di Kratos: il contrasto tra cenere e rosso. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il DualSense di God of War per il 20esimo anniversario è stato svelato con un trailer allo State of Play

In questa notizia si parla di: dualsense - 20esimo

Il DualSense di God of War è stato svelato con un trailer allo State of Play; PS4, svelato il DualSense di God of War: quanto costa e come preordinarlo; God of War compie 20 anni: in arrivo il DualSense Limited Edition ispirato a Kratos.

God of War: DualSense Limited Edition per il 20° anniversario in arrivo a ottobre - Durante lo State of Play, Sony ha svelato il DualSense wireless controller – God of War 20th Anniversary Limited Edition, disponibile in quantità limitate a partire da ottobre 2025. Segnala techgaming.it

Il DualSense di God of War è stato svelato con un trailer allo State of Play - Allo State of Play abbiamo avuto modo di vedere la presentazione del controller per PS5 in stile God of War: il nuovo DualSense arriva per il 20esimo anniversario della saga. Si legge su multiplayer.it