Il dramma durante la gita precipita dal terzo piano Gravissima una giovane
Firenze, 25 settembre 2025 – Dramma durante una gita scolastica. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, una ragazza italiana di 19 anni è precipitata dal terzo piano dell’hotel in piazza Indipendenza nel quale alloggiava con compagni e professori. Un volo di diversi metri, per poi schiantarsi al suolo nella corte interna dell’albergo. Le compagne, sotto choc, hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 e una volante della polizia. Le condizioni della ragazza sono apparse da subito molto gravi: è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Careggi. La sua situazione rimane critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
