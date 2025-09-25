Il doppio dolore di Rossella Brescia | la morte del padre ma lui purtroppo non c’era già più
La vita, a volte, sa essere crudele nel modo più inaspettato. Rossella Brescia, volto noto della televisione e della danza italiana, si è trovata ad affrontare uno dei momenti più dolorosi della sua esistenza: la perdita del padre. Un lutto che si è sommato a un altro dolore, ancora più intimo e silenzioso, quello di averlo in realtà già perso da tempo, a causa dell’Alzheimer. La malattia lo aveva allontanato da lei ben prima che il suo cuore si fermasse davvero. Il distacco, quindi, è stato doppio: fisico e affettivo. E il messaggio condiviso dalla conduttrice sui social ha raccontato tutto l’amore, la gratitudine e la sofferenza che ha provato in questi mesi difficili. 🔗 Leggi su Donnapop.it
