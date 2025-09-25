"Può mai un cielo ripetersi? Così come un’ombra essere uguale a se stessa? Ma, soprattutto, potrà accadere ancora?". Domande che si intrecciano ne “ Libro delle ombre ”, il docufilm su Hiroshima e sugli hibakusha (i sopravvissuti) realizzato da Natia Docufilm con gli studenti dell’ Università Iulm di Milano che hanno lavorato sul campo. Tra loro Kevin Greguoldo, 24 anni, che si è laureato nel mese di aprile in Televisione, cinema e new media. A febbraio è partito per il Giappone con alcuni compagni di corso e con il regista Giuseppe Carrieri, che cura il Laboratorio avanzato di regia cinematografica in università ed è stato a sua volta studente di Iulm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il docufilm su Hiroshima: "Noi, tra i sopravvissuti. Dalla paura all’impegno: i loro ricordi per la pace"