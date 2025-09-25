Il discorso di Meloni all' Onu | Israele ha superato il limite Sui migranti magistrature politicizzate

" Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità ma anche, forse soprattutto, densa di pericoli. Sospesi tra guerra e pace." Con queste parole Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro di New York. Nel suo discorso, la premier ha elencato le crisi in corso, ricordando che secondo il Global Peace Index 2024 "nel mondo sono in corso 56 conflitti armati, il numero più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale". Tra questi, ha puntato l’attenzione sulla guerra in Ucraina, definendola una "guerra d’aggressione su larga scala" da parte della Federazione Russa, che "ha deliberatamente calpestato l’articolo 2 dello Statuto dell’Onu". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il discorso di Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite". Sui migranti "magistrature politicizzate"

