Il discorso di Giorgia Meloni all’Onu | È la terza guerra mondiale a pezzi le Nazioni Unite non fermano più i conflitti

Pace, dialogo, diplomazia non riescono più a vincere. Per questo l’architettura dell’Onu non è più adeguata e necessita di una riforma. Israele invece non può impedire la nascita della Palestina. Ed è necessario rivedere le convenzioni per migrazione e asilo, che sono superate. Giorgia Meloni parla all’Assemblea dell’Onu de i 56 conflitti in corso nel mondo, «il numero più alto dalla seconda guerra mondiale. Un mondo molto diverso da quella in cui è nata l’Onu con l’obiettivo di mantenere la pace. Ci siamo riusciti? La risposta è nella cronaca ed è impietosa». La terza guerra mondiale a pezzi. Meloni cita anche Papa Francesco sulla «terza guerra mondiale combattuta a pezzi», ricordando tra i conflitti più allarmanti quelli in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza - Israele non può impedire la nascita dello stato palestinese, ha aggiunto Meloni rilanciando la soluzione dei due stati ... Lo riporta rtl.it

Meloni: "Israele ha superato limiti a Gaza. Russia ha calpestato Onu" - Con toni netti, la presidente del Consiglio ha richiamato l'Assemblea Generale dell'Onu alle proprie responsabilità, spaziando da Gaza all'Ucraina, dalle migrazioni alla riforma delle istituzioni mult ... Si legge su tg24.sky.it