Il diritto alla casa tra le priorità di Stefania Franceschini per la Toscana

Arezzo, 25 settembre 2025 – Il diritto all'abitare dovrà rientrare tra le priorità della Toscana del futuro tra affitti calmierati e nuova edilizia popolare. Ad affermarlo è Stefania Franceschini che, candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia in sostegno ad Alessandro Tomasi come presidente, sostiene l'urgenza di porre le politiche abitative ai primi posti dell'agenda politica, ribadendo la necessità di rivolgere attenzione ai bisogni di studenti universitari, giovani coppie, famiglie in difficoltà e anziani. L'assessore del Comune di Castiglion Fiorentino evidenzia l'esigenza di attivare strumenti concreti e piani strutturali di intervento capaci di favorire un reale rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e di garantire, al tempo stesso, il diritto alla casa come presupposto di dignità, coesione, inclusione e sviluppo dei territori.

