Il dibattito politico sulla Palestina è fermo agli slogan da campagna elettorale

Il dibattito tra governo e opposizione su Gaza e sul riconoscimento dello Stato di Palestina cade in piena campagna elettorale per le Regionali, e così è ridotto a un inutile scontro propagandistico. È un peccato perché, per quanto riguarda soprattutto Partito democratico, Italia Viva, Azione, Forza Italia e Fratelli d’Italia, un confronto serio sui contenuti avrebbe potuto portare due terzi del Parlamento su una posizione unitaria dell’Italia. Sarebbe stata un’importante carta da giocare sulla scena europea e internazionale. Vediamo comunque di ritornare sui punti centrali del tema. Il primo, che l’attuale segretaria del Pd Elly Schlein dimentica colpevolmente, è che sotto accusa per quanto accade a Gaza non è lo Stato di Israele, ma il governo di Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

