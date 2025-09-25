Il diavolo veste Prada 2 Emily Blunt | Non mi è permesso dire niente
Segreto assoluto sul sequel del cult fashion con Mery Streep e Stanley Tucci, ma Emily Blunt si lascia sfuggire che sarà. meraviglioso. Le immagini di Emily Blunt con la chioma rosso fuoco hanno fatto il giro del web, ma su Il diavolo veste Prada 2 l'attrice ha la bocca cucita. Durante una recente intervista per la promozione di The Smashing Machine, E! News ha provato a far sbottonare l'attrice che ha prontamente risposto: "Non posso dirvi niente". Il collega Dwayne Johnson l'ha interrotta scherzosamente esclamando: "Io posso.", ma lei lo bloccato ribadendo: "No, non puoi. Non ti è permesso. Non posso dire niente, davvero". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
