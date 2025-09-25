Il diavolo veste Prada 2 Emily Blunt | Non mi è permesso dire niente

Movieplayer.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segreto assoluto sul sequel del cult fashion con Mery Streep e Stanley Tucci, ma Emily Blunt si lascia sfuggire che sarà. meraviglioso. Le immagini di Emily Blunt con la chioma rosso fuoco hanno fatto il giro del web, ma su Il diavolo veste Prada 2 l'attrice ha la bocca cucita. Durante una recente intervista per la promozione di The Smashing Machine, E! News ha provato a far sbottonare l'attrice che ha prontamente risposto: "Non posso dirvi niente". Il collega Dwayne Johnson l'ha interrotta scherzosamente esclamando: "Io posso.", ma lei lo bloccato ribadendo: "No, non puoi. Non ti è permesso. Non posso dire niente, davvero". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il diavolo veste prada 2 emily blunt non mi 232 permesso dire niente

© Movieplayer.it - Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt: "Non mi è permesso dire niente"

In questa notizia si parla di: diavolo - veste

È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

diavolo veste prada 2Comparse “Il diavolo veste Prada 2”, ecco come candidarsi per il casting - Vuoi partecipare alla produzione del sequel de “Il diavolo veste Prada”? money.it scrive

diavolo veste prada 2Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt: "Non mi è permesso dire niente" - Segreto assoluto sul sequel del cult fashion con Mery Streep e Stanley Tucci, ma Emily Blunt si lascia sfuggire che sarà... Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Diavolo Veste Prada 2