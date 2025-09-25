l’evoluzione di moon knight nel marvel cinematic universe. La presenza di Moon Knight nel Marvel Cinematic Universe rappresenta uno degli ultimi sviluppi della piattaforma, con la prima stagione che ha riscosso un buon successo e ottenuto un punteggio dell’86% su Rotten Tomatoes. Nonostante ciò, il destino del personaggio rimane incerto, con molte domande riguardo a una possibile seconda stagione. La mancanza di aggiornamenti ufficiali e le dichiarazioni degli autori indicano che al momento non ci sono piani concreti per proseguire la storia televisiva di Marc Spector. status attuale della seconda stagione di moon knight. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il destino di moon knight in marvel zombies: un affronto più grande della mancanza della seconda stagione