il derby di sabato prossimo al mazza la comacchiese non resta a guardare ingaggiato draghetti punta ex professionista

Nella settimana che porta alla gara dello stadio Mazza contro la Spal, la Comacchiese sferra un colpo importante di mercato ingaggiando l'ex professionista Gianluca Draghetti. Si tratta di un 31enne che può agire sia da seconda punta che sulla trequarti portando indubbiamente qualità ed esperienza ai rossoblù. Mister Candeloro spera anche qualche gol, considerando che dopo quattro giornate di campionato la Comacchiese non ne ha segnato nemmeno uno. Draghetti è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha giocato qualche campionato di Lega Pro e soprattutto serie D con le maglie di Lecco, Grosseto, Casale e Sasso Marconi.

