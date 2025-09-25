Il delitto di Loreto l’ombra di due killer in garage Tracce nell’auto della vittima

Loreto (Ancona), 25 settembre 2025 – Due persone per uccidere Ettore Alessandro Sorrentino. Il caso dell’omicidio di Loreto, costato la vita al 45enne di Castelfidardo, potrebbe allargarsi anche ad una seconda persona presente dentro il garage di via Altotting quando la notte del 15 settembre scorso l’uomo è stato colpito più volte alla testa con le due mazzette ritrovate accanto al cadavere e sporche di sangue. Una ipotesi a cui stanno portando i primi accertamenti disposti nel luogo del delitto e nell’automobile della vittima, la Renault Clio che Sorrentino aveva preso a noleggio la mattina, con la patente della madre perché la sua gli era stata sospesa dopo una condanna per reati di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

