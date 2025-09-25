Il declino delle democrazie Trenta studiosi da 24 Paesi

Sarà ancora una volta il Palazzone a trasformare la città etrusca in un crocevia internazionale di idee e di ricerca. Da sabato a martedì 30 settembre, Cortona ospiterà la Summer School "Democratic Backsliding and Political Conflict", che vedrà arrivare 30 giovani studiosi provenienti da 24 paesi per confrontarsi sul tema del declino delle democrazie e sulla loro capacità di resistere alle nuove sfide globali. Il progetto, promosso dalla Classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore e dall’ Istituto Universitario Europeo di Firenze, ha scelto proprio il Palazzone come sede principale: un luogo che, con la sua storia e la sua vocazione culturale, diventa simbolo di un confronto capace di unire le radici locali con le grandi questioni del presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

