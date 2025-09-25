Il debutto del nuovo Jil Sander l' eleganza multicolor di Fendi la sensualità romantica di N°21 Le passerelle della seconda giornata di MFW

V ietato fermarsi. Prosegue, infatti, la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2026. Dopo una prima giornata dominata quasi esclusivamente dal (parziale) debutto di Demna da Gucci, mercoledì 24 settembre ha visto scendere in passerella alcuni dei pesi massimi della moda italiana. Dalla sfilata Fendi Milano 2025 agli show di Jil Sander, Missoni e Etro, la MFW è in pieno svolgimento. Alberta Ferretti, le due anime della collezione primavera-estate 2026 X Tra prime volte molto attese (e convincenti) e défilé ormai fiore all’occhiello della kermesse, la Fashion Week di Milano si muove placidamente tra nomi storici e realtà giovani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il debutto del nuovo Jil Sander, l'eleganza multicolor di Fendi, la sensualità romantica di N°21. Le passerelle della seconda giornata di MFW

In questa notizia si parla di: debutto - nuovo

Demon Slayer: il nuovo film batte numerosi record di incassi in Giappone al debutto nelle sale

Il nuovo arsenal di Arteta è rilasciato … e il debutto di Zubimendi

Il nuovo disco di Gabbani, il debutto di ‘Dalla mia parte’ in attesa del concerto di Verona

Alla vigilia della sfilata di debutto, il nuovo direttore creativo racconta come sarà il suo Jil Sander. E spiega che se la parola d'ordine della fondatrice era “purezza”, la sua è “onestà” - X Vai su X

Dopo un debutto sold out ad Alessandria e Varese (19 e 20 settembre), e la tappa a Trieste (22 settembre), il nuovo spettacolo teatrale di Alessandro Cattelan Benvenuto nell’AI! arriva a Milano per tre attesissime serate consecutive: 25, 26 e 27 settembre al T - facebook.com Vai su Facebook

Il debutto chirurgico di Bellotti da Jil Sander, Fendi metamorfico; Jil Sander: 5 highlight dello show che ha visto il debutto del nuovo direttore creativo Simone Bellotti; La sfilata di Jil Sander è un tuffo negli anni '90, «onesto e fedele a se stesso», come ci svela il nuovo direttore creativo, Simone Bellotti.

Jil Sander, il debutto di Simone Bellotti è un'ode al minimalismo (e un ritorno alle origini) - Alla Milano Fashion Week sfila una nuova poetica che sa di precisione e prudenza, esplorata nel rispetto di ciò che la maison è sempre stata: la rappresentazione più elevata del minimalismo. Da vanityfair.it

Il debutto chirurgico di Bellotti da Jil Sander, Fendi metamorfico - Ecco quello che si è visto durante il secondo giorno di MFW ... Scrive laconceria.it