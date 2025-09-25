Ai sindacati storici la situazione rischia di sfuggire di mano. Cgil, Cisl e Uil sono stato scavalcati dalla Usb, il sindacato di base ex Cobas, quello che – per usare un linguaggio da anni Settanta – ha preso la testa del movimento. «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso», hanno detto ieri. Perché è diretto dall’Usb il movimento per Gaza che non vedeva l’ora di andare in piazza e che lunedì c’è effettivamente andato, magari credendo che a chiamare allo sciopero generale fossero come sempre i tre sindacati storici. Specialmente Maurizio Landini, giacché i lavoratori hanno ben capito che la Cisl di Silvia Fumarola, allieva del sottosegretario Luigi Sbarra, è approdata dalle parti del governo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il crepuscolo di Landini, l’Usb al comando, e la nuova era del sindacalismo senza testa