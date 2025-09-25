Il corteo pro Palestina fa sospendere il consiglio comunale Il sindaco in piazza | Vicinanza ai manifestanti
Nel tardo pomeriggio di giovedì circa 200 persone hanno partecipato al corteo di sostegno alla Palestina, partito da Piazza Almerici e ‘sfociato’ in Comune durante il consiglio comunale. Si è deciso di sospendere la seduta e il sindaco Enzo Lattuca è sceso in piazza per dialogare con i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - palestina
Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
Sabato 27 settembre Brescia per la Palestina, corteo di massa con il Coordinamento Palestina: concentramento alle ore 15 in piazza Rovetta. - facebook.com Vai su Facebook
Torino, corteo pro Palestina blocca i binari di Porta Susa https://lastampa.it/torino/2025/09/25/video/torino_corteo_pro_palestina_blocca_i_binari_di_porta_susa-15323708/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia - Un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della ... Si legge su tg24.sky.it
La marea pro Palestina blocca Mestre: «È un genocidio in mondovisione» - «Terribile pensare che muoiano gli inermi» Una maglietta bianca e la scritta «Io sono un bambino». Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it