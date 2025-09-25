Il coro Giovanni Pierluigi da Palestrina in trasferta a Roma | si esibirà nella Basilica Cattedrale di Sant’Agapito Martire
Il coro Giovanni Pierluigi da Palestrina di Palermo si prepara a un appuntamento storico: sabato 27 settembre 2025, alle ore 18.45, si esibirà nella Basilica Cattedrale di Sant’Agapito Martire di Palestrina (Roma), nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita del grande maestro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: coro - giovanni
Dal palco del Giovanni da Udine una nuova giovinezza: nasce il coro degli anziani
La trasmissione 'Fuori dal coro' torna a documentare le occupazioni abusive a San Giovanni di Ivrea, la troupe viene nuovamente aggredita
Aggressione alla troupe di 'Fuori dal coro' a San Giovanni di Ivrea, ci sono alcune persone fermate e poi denunciate
L'orchestra e il coro del Conservatorio Giovanni Paisiello presentano CONCERTO MARIANO sabato 20 maggio 2023, ore 20:00 Chiesa di Santa Maria la Nova - Pulsano (TA) domenica 21 maggio 2023, ore 20:00 Chiesa di San Pasquale Baylon - Taranto - facebook.com Vai su Facebook
Torna da domani a Lecce con l’omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina la rassegna musicale “Notti sacre” - Presentate stamattina a Palazzo Scarciglia le tappe leccesi della terza edizione di "Notti sacre", prestigiosa rassegna di musica sacra - Da corrieresalentino.it
Napoli festeggia Giovanni Pierluigi da Palestrina con un concerto del Coro Vocalia - Il Coro Vocalia, noto per la qualità e l’interpretazione del repertorio vocale a cappella, si cimenterà in una selezione di brani di Palestrina che mettono in risalto la sua genialità compositiva. Lo riporta gaeta.it