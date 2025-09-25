Il cordoglio della città per la morte prematura di Barbara Morelli

Se n’è andata all’improvviso lunedì scorso Barbara Morelli (foto), una delle storiche ospiti del Centro disabili delle Ville di Montefelcino, aveva 55 anni. Una come lei un tempo la si sarebbe definita "infelice", e già a quei tempi era una definizione che non definiva niente. Chi è che decide se un’altra persona è felice? In base a quali standard? E comunque, come molte persone che come lei sono semplici e incapaci di malizia, "la Barbarina", come la chiamavano gli amici, ha regalato affetto, calore e amicizia a quanti l’hanno conosciuta e certamente il suo ricordo durerà a lungo. Così, per esempio, a nome di sua figlia Natascia, che era grande amica di Barbara, l’ha commemorata Tiziana Alesi: "Ciao Baby, sono Naty. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

