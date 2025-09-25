Il cordoglio della città per la morte prematura di Barbara Morelli
Se n’è andata all’improvviso lunedì scorso Barbara Morelli (foto), una delle storiche ospiti del Centro disabili delle Ville di Montefelcino, aveva 55 anni. Una come lei un tempo la si sarebbe definita "infelice", e già a quei tempi era una definizione che non definiva niente. Chi è che decide se un’altra persona è felice? In base a quali standard? E comunque, come molte persone che come lei sono semplici e incapaci di malizia, "la Barbarina", come la chiamavano gli amici, ha regalato affetto, calore e amicizia a quanti l’hanno conosciuta e certamente il suo ricordo durerà a lungo. Così, per esempio, a nome di sua figlia Natascia, che era grande amica di Barbara, l’ha commemorata Tiziana Alesi: "Ciao Baby, sono Naty. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cordoglio - citt
#ConcordiaSagittaria – Addio a Desi Bravo, cordoglio in città: “Ora corri tra gli angeli”. Giovedì pomeriggio a Teson i funerali E' lutto, a Concordia Sagittaria, per la morte di Desi Bravo, venuta a mancare all'età di 48 anni per un male incurabile. Attiva nel mond - facebook.com Vai su Facebook
Il cordoglio della città per la morte prematura di Barbara Morelli - Se n’è andata all’improvviso lunedì scorso Barbara Morelli (foto), una delle storiche ospiti del Centro disabili delle Ville di ... Scrive ilrestodelcarlino.it