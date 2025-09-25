Il controllo di vicinato stenta a partire Cittadini perplessi | A che punto siamo?

Che fine ha fatto il controllo di vicinato? Dopo i numerosissimi furti nelle abitazioni, in particolare nell’estate dell’anno scorso e dopo le proteste scaturite anche in assemblee pubbliche, l’associazione Antico Borgo di Querceto aveva presentato la proposta del progetto che prevedeva, tra l’altro, l’individuazione di uno o più referenti cui far confluire, in tempo reale, le segnalazioni da trasmettere poi alla polizia municipale o agli uffici competenti. Il percorso ha avuto poi una serie di step importanti in particolare la delibera di giunta, del febbraio scorso, con cui il Comune di Sesto ufficializzava di avere aderito al Protocollo d’intesa "Progetto controllo di vicinato" promosso dalla Prefettura di Firenze nel 2018 dando in pratica il via libera alla partenza dell’iniziativa anche sul territorio sestese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il controllo di vicinato stenta a partire. Cittadini perplessi: "A che punto siamo?"

