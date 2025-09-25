Il confronto con il privato c’è ma non è una trattativa Forse 200 posti auto

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parte dell’immobile di via X Giugno, acquisito all’asta dall’immobiliare milanese “Milano 4”, destinata a parcheggi per il centro storico? L’assessore all’urbanistica Adriana Fantini, dopo le polemiche innescate da due interventi di Jonathan Papamarenghi (Civica Barbieri) in Consiglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confronto - privato

Ex polo di Chimica, i Giovani Democratici: "No a studentato privato, si apra un vero confronto pubblico"

Alina, concorrente 12enne al Sanremo di Baudo: “Mi difese in tv, ma in privato mai un confronto. Dopo il Festival finì tutto”

Cerca Video su questo argomento: Confronto Privato C8217232 232