Ora nessuna scuola superiore di Monza è più a gestione comunale. Gli spazi del complesso della Villa Reale occupati dal liceo artistico Nanni Valentini, in via Boccaccio 1, passano alla Provincia di Monza e Brianza. La decisione è arrivata in Consiglio comunale, dove l'aula ha approvato all'unanimità la concessione in comodato gratuito all'ente provinciale dell'ala della Reggia che da decenni ospita la scuola. Il protocollo d'intesa, firmato da tre istituzioni, rappresenta un passaggio tutt'altro che formale. È infatti il tassello conclusivo di un percorso avviato quasi trent'anni fa, con la legge del 1996 che trasferiva alle Province la competenza sugli istituti superiori.

© Ilgiorno.it - Il Comune scende dalla cattedra. Liceo artistico, tocca alla Provincia