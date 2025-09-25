Il Comune di Riccione vince al Consiglio di Stato legittimo l’ampliamento dell’hotel Ambasciatori

Il Comune di Riccione ha reso nota la conclusione definitiva del contenzioso amministrativo di secondo grado relativo al progetto di ampliamento dellhotel Ambasciatori di viale Milano. Il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza che accerta e conferma la piena legittimità del titolo edilizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

