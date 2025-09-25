Il Comune di Riccione vince al Consiglio di Stato legittimo l’ampliamento dell’hotel Ambasciatori
Il Comune di Riccione ha reso nota la conclusione definitiva del contenzioso amministrativo di secondo grado relativo al progetto di ampliamento dell’hotel Ambasciatori di viale Milano. Il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza che accerta e conferma la piena legittimità del titolo edilizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
“Verde Riccione”: il progetto di partecipazione attiva del Comune tra i vincitori del bando della Regione
Il Comune di Riccione e Hera al lavoro dopo il maltempo per la pulizia delle strade
