Il Comune di Lanciano partecipa al salone del turismo Attractive

Chietitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Lanciano ha aderito e sarà presente con un suo stand alla prima edizione di AttrActive-Salone del turismo attrattivo e degli sport outdoor, che verrà inaugurato domani, venerdì 26 settembre, alle 10.30, nei padiglioni di Lancianofiera.La rassegna durerà per l'intero weekend, fino a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

