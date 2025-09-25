Il comune del Milanese che cerca 12 persone da assumere | come candidarsi e quanto si guadagna

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Corsico (Milano) assume. Sono 12 le assunzioni previste, tramite bando di concorso, e annunciate dal municipio. Gli inserimenti, tutti a tempo indeterminato, riguardano i profili di agente di polizia locale, istruttore tecnico e funzionario amministrativo contabile. Settori diversi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - milanese

Milanese con carrozzina incastrata a Lavagna: chiede aiuto al Comune e ai carabinieri, ma non arriva nessuno

Fuga di gas in un comune del Milanese, cosa sta succedendo: “L’aria è irrespirabile”

Il Comune nel Milanese che mette alle strette i pendolari: disco orario nel parcheggio della metro

Il Comune di Imperia cerca 12 milioni di euro per realizzare nove opere - Imperia – Il Comune di Imperia è alla ricerca di quasi 12 milioni di euro per realizzare nove opere che la giunta ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Milanese Cerca 12