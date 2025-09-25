Il comune del Milanese che cerca 12 persone da assumere | come candidarsi e quanto si guadagna
Il comune di Corsico (Milano) assume. Sono 12 le assunzioni previste, tramite bando di concorso, e annunciate dal municipio. Gli inserimenti, tutti a tempo indeterminato, riguardano i profili di agente di polizia locale, istruttore tecnico e funzionario amministrativo contabile. Settori diversi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: comune - milanese
Milanese con carrozzina incastrata a Lavagna: chiede aiuto al Comune e ai carabinieri, ma non arriva nessuno
Fuga di gas in un comune del Milanese, cosa sta succedendo: “L’aria è irrespirabile”
Il Comune nel Milanese che mette alle strette i pendolari: disco orario nel parcheggio della metro
QUESTIONARIO – Ricezione del periodico comunale di settembre 2025 Gentile cittadina, gentile cittadino, il Comune di Nova Milanese intende verificare l’efficacia della distribuzione dell’edizione di settembre 2025 del periodico comunale, realizzata per l’ - facebook.com Vai su Facebook
Vendita di San Siro, le critiche del Comitato per la legalità in seno al Comune di Milano: «Rischi speculativi». Batosta in vista della votazione? Nel documento, firmato dal presidente Nando Dalla Chiesa, viene messa in rilievo l’assenza di garanzie sulla propri - X Vai su X
Il Comune di Imperia cerca 12 milioni di euro per realizzare nove opere - Imperia – Il Comune di Imperia è alla ricerca di quasi 12 milioni di euro per realizzare nove opere che la giunta ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Lo riporta ilsecoloxix.it