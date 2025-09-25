Il Comune assegna tre benemerenze
Il Comune di Lerici conferisce tre benemerenze per premiare coloro che, con opere concrete nei campi delle scienze, della cultura, delle arti del lavoro e dello sport, della beneficenza e del volontariato, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore a Lerici. La deliberazione della commissione dei capigruppo consiliari, è di pochi giorni fa. Il primo insignito sarà dunque Sandro Fascinelli ideatore, autore e direttore del periodico mensile “Lerici in” che da decenni rappresenta un’utile guida per la comunità nel diffondere informazioni importanti sulla storia, la cultura, le tradizioni ma anche semplicemente sulle curiosità e la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: comune - assegna
Contrasto alla xylella, il Comune assegna piante di ulivo resistenti al batterio
Da Prati a Bastogi, il Comune assegna spazi alle associazioni. Ecco chi sono
Il Comune assegna altre quattro case al Cep, a Borgo Nuovo, a Falsomiele e in zona Pisani
AVVISO PUBBLICO – CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE Il Comune di San Giorgio in Bosco assegna un contributo economico a rimborso della spesa sostenuta per la frequenza dei centri estivi e ricreativi – anno 2025 Periodo di presentazione delle doma - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune assegna tre benemerenze; Valmadrera firma il patto di ''amicizia'' con Buckingham e assegna tre benemerenze; L'artista e il carrozziere, assegnate le benemerenze civiche di Torino.
Il Comune assegna tre benemerenze - Il Comune ha deciso di assegnare benemerenze a due persone e a un’associazione del territorio ... Si legge su lanazione.it
Il Comune di Lerici conferisce tre benemerenze per il 2025: il riconoscimento ai cittadini che hanno dato lustro alla città - Il Comune di Lerici conferisce per il 2025 tre benemerenze volte a premiare coloro che, con opere concrete nei campi delle scienze, della cultura, delle ... Segnala msn.com