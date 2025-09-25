il comune assegna tre benemerenze

Il Comune di Lerici conferisce tre benemerenze per premiare coloro che, con opere concrete nei campi delle scienze, della cultura, delle arti del lavoro e dello sport, della beneficenza e del volontariato, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore a Lerici. La deliberazione della commissione dei capigruppo consiliari, è di pochi giorni fa. Il primo insignito sarà dunque Sandro Fascinelli ideatore, autore e direttore del periodico mensile “Lerici in” che da decenni rappresenta un’utile guida per la comunità nel diffondere informazioni importanti sulla storia, la cultura, le tradizioni ma anche semplicemente sulle curiosità e la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

