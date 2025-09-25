Il fidanzato transgender di Tyler Robinson, l’assassino di Charlie Kirk, sarebbe fuggito dall’appartamento in cui vivevano A Saint George, nello Utah. L’ha rivelato il New York post, citando anche la posta accatasta e mai ritirata fuori dall’abitazione. Lance Twiggs, 22 anni, ha fronteggiato diverse critiche per non aver segnalato il compagno alle autorità, dopo che quest’ultimo gli aveva confessato l’omicidio in alcuni messaggi privati. Dopo che il nome del killer è uscito fuori, il giovane trans ha collaborato con le autorità. E mentre le lettere si accumulano fuori dalla porta di Twigg e Robinson, la polizia continua a pattugliare la cittadina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il compagno trans del killer di Charlie Kirk ha lasciato la casa in cui vivevano: deve stare lontano per molto