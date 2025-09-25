Il commando del duplice omicidio di Apricena motivi e nomi spifferati dal boss | Li abbiamo macellati
Antonio Ferrelli e Antonio Perrella, assassinati ad Apricena il 20 giugno 2017, secondo il racconto fornito dal boss di Vieste e collaboratore di giustizia, Marco Raduano, sarebbero stati puniti e massacrati per aver interferito negli affari di Angelo Bonsanto sul territorio di Apricena e di San. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
