"Il Comitato rileva alcune criticità connesse alla delibera sulla stadio". Esordisce così un documento di tre pagine del Comitato legalità e contrasto criminalità organizzata del Comune presieduto da Nando Dalla Chiesa. Il documento, che sarà discusso stamattina durante l’ultima commissione consiliare che precede di poche ore l’inizio della discussione della delibera in Consiglio comunale, in programma oggi pomeriggio, complica ulteriormente la situazione per i consiglieri comunali dubbiosi o incerti se votare sì o no alla cessione del Meazza e dell’area limitrofa a Milan e Inter e al progetto dei club di un nuovo stadio nell’area di San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Comitato per la legalità: "Dubbi sui titolari dei club e sulla capacità di spesa". Lite sul Meazza trascurato