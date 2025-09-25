il colpaccio di milly carlucci a ballando con le stelle arriva belen

L’annuncio di Milly Carlucci coglie tutti di sorpresa. Belen Rodriguez sarà ospite di Ballando con le stelle, nella seconda serata di questa nuova stagione. La conduttrice lo ha reso noto durante la conferenza stampa di presentazione dello show, che debutterà ufficialmente sabato 27 settembre. “Sarà ballerina per una notte”, ha detto la conduttrice oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show. Un ritorno attesissimo, quello di Belen, che mancava dalle reti Rai da parecchio tempo. Certo, il pubblico non avrà il piacere di vederla gareggiare per tutta la durata del programma, ma anche una fugace apparizione potrà bastare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

