Durante l'estate è stata ipotizzata la possibile vendita di Monza. Ma non è stato fino ad oggi quando Finivest ha rilasciato una dichiarazione formalizzando il trasferimento dell'entità a favore di Beckett Ventures E, con lui, il Scomparsa del cognome berlusconi nel "calcio" dopo circa 40 anni Faccendosi a calcio italiano. EndInvest è stato fondato da Silvio Berlusconi nel 1975 E, un decennio dopo, Ha preso la proprietà di un milan che, sotto il suo mandato, ha vissuto la sua era di più grande splendore con un totale di 29 titoli fino alla sua vendita nel 2017.