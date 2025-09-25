Il cinema di Hollywood sbarca sul Garda e cerca comparse

Il grande cinema sbarca sul Garda. Il riferimento è a “Petrichor”, il nuovo progetto del regista Marco Perego, nato e cresciuto a Salò e oggi residente in California, noto per il suo lavoro nel cinema, ma anche (e soprattutto) per essere il marito della star di Hollywood Zoe Saldana, come ricorda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - hollywood

Scarlett Johansson scala la vetta di Hollywood con "Jurassic World: Rebirth" e diventa la star più redditizia della storia del cinema

Inflazione colpisce america: aumento dei prezzi per streaming e incassi al cinema minacciano hollywood

Quando il cinema punta tutto: perché il poker è uno dei giochi più amati di Hollywood

Cinema Hollywood di Pinerolo updated their cover photo. - facebook.com Vai su Facebook

Hollywood sbarca sul Garda: si cercano comparse per il film "Petrichor" - È il nuovo progetto del regista Marco Perego, nato e cresciuto a Salò e oggi residente in California, noto per il suo lavoro nel cinema – ... bresciatoday.it scrive