Una città paralizzata. Questa mattina (ieri mattina, ndr) centinaia di cittadini, lavoratori, studenti e famiglie hanno vissuto ore di delirio bloccati in auto o sui mezzi pubblici. Fratelli d’Italia attacca la Giunta per come è stata gestita la nuova viabilità dopo l’avanzamento dei cantieri della linea rossa del tram: "Porta San Felice e i viali completamente bloccati, traffico intenso anche verso la Fiera: per percorrere pochi metri sono serviti oltre 40 minuti – scrivono dal gruppo consiliare dei meloniani in Comune –. Un’ altra giornata di follia targata Lepore. Come affermiamo da anni, l’incapacità di programmare e gestire i cantieri pubblici da parte della Giunta Lepore si sta verificando puntualmente come puntualmente si è creata una tempesta perfetta sulla città a causa dei chilometri di cantieri, di eventi fieristici importanti come il Cersaie e della ripresa delle scuole e delle attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra attacca: "È colpa del Comune. Lepore batta un colpo"