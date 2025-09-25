Il centro e la fine dei lavori | Ora risorse e visione
I lavori sono finiti. E sono costanti, alla fine, due anni di sacrifici. Ma ora il cuore del centro storico ha un nuovo volto, è innegabile. In piazza del Popolo, in via Conti e in piazzetta del Fondo c’è una pavimentazione che si inserisce nel contesto antico della città. Non c’è più quell’asfalto sconnesso e usurato da decenni. Certo, ora ci vuole un altro passo. Quello degli arredi. E lo sottolinea anche un consigliere comunale Pd. "Il centro storico di San Miniato è di nuovo accessibile – scrive Simone Baldi, alla sua prima legislatura –. Dopo mesi di interventi, si chiude una fase importante di rigenerazione urbana che ha restituito alla città uno spazio più curato, sicuro e coerente con la sua identità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
