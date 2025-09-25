Nella vallata del fiume Meandro, nella Turchia sud-occidentale, la natura ha impiegato millenni per creare uno spettacolo che toglie il fiato. Pamukkale, il cui nome significa “castello di cotone” in turco, si erge come una cascata pietrifcata di un candore abbagliante sulla pianura di Çürüksu. Le acque termali ricche di calcio e anidride carbonica emergono da diciassette sorgenti naturali, depositando carbonato di calcio che ha creato nel corso dei secoli terrazze bianchissime di travertino lungo i 200 metri di dislivello della collina. Questo fenomeno geologico straordinario nasce dai movimenti tettonici che caratterizzano la regione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il castello di cotone di Hierapolis-Pamukkale: dove l’antichità si riflette in acque millenarie